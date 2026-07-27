Fernpass-Kritik immer lauter, Tirol bleibt hart

Erneut weist die Tiroler Landesregierung die Annahmen der ehrenamtlichen Rechtsservicestelle der Alpenkonvention (CIPRA) zurück, wonach der Bau des Fernpasstunnels zu einem Kapazitätsausbau der gesamten Fernpassstrecke führe und damit als Widerspruch zur Alpenkonvention stehe. Fakt ist: Die Fernpassstraße ist auch nach der Umsetzung der Tunnelprojekte weder durchgehend mehrspurig noch kreuzungsfrei – der Fernpass ist in keinem der relevanten Punkte ähnlich einer Autobahn, Schnellstraße oder vergleichbaren hochrangigen Straße und wird auch keine werden. Er bleibt eine Passstraße, auf der ein 7,5-Tonnen-Fahrverbot für Lkw gilt.

Geltende Sichertheitsstandards einhalten

Zudem darf ergänzend darauf verwiesen werden, dass die CIPRA empfiehlt, „den Fernpasstunnel auf zwei Fahrstreifen zu beschränken“ – das entspricht nicht den geltenden Sicherheitsstandards, die zwei Fahrstreifen bergwärts vorsehen. Der Verkehr wird künftig außerdem regulär über den Fernpasstunnel geführt. Im Hinblick auf das 7,5 Tonnen-Fahrverbot für LKW darf einmal mehr betont werden, dass dieses durch mehrere Gutachten untermauert wurde und damit – entgegen bloßer Annahmen – objektiv geprüft und faktisch begründet ist. Die zwei Tunnelprojekte des Fernpass-Pakets sind Teil eines großangelegten ganzheitlichen Konzepts, mit dem es keine erweiterten Kapazitäten gibt.