Nach 50 Jahren geht die Leitha wieder über

Das rot-goldene Bundesland hat sein Drama – und seinen Hollywood-Thriller. 1200 Menschen waren in Leithaprodersdorf dabei, als Cup-Geschichte geschrieben wurde. Viele kämpften mit den Tränen, trauten ihren Augen nicht. Sogar 80-Jährige erinnern sich, konnten es kaum fassen!
Ekstase! Alle lagen sich in den Armen, machten Party. Feiertagsstimmung, Leithaprodersdorf kochte. Da ging der über die Landesgrenzen bekannte Fluss (statt Teich) sprichwörtlich über! Das 2:1 gegen die Admira war ein kräftiges Lebenszeichen für den rot-goldenen Fußball, der seit Jahren in den Seilen hängt, vergeblich auf einen Profiklub wartet.
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