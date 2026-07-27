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„Noch nie erlebt“

Nach 50 Jahren geht die Leitha wieder über

Fußball Unterhaus
27.07.2026 18:45
Leithaprodersdorfer Wahnsinn hautnah!
Leithaprodersdorfer Wahnsinn hautnah!(Bild: GEPA)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Das rot-goldene Bundesland hat sein Drama – und seinen Hollywood-Thriller. 1200 Menschen waren in Leithaprodersdorf dabei, als Cup-Geschichte geschrieben wurde. Viele kämpften mit den Tränen, trauten ihren Augen nicht. Sogar 80-Jährige erinnern sich, konnten es kaum fassen!

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Ekstase! Alle lagen sich in den Armen, machten Party. Feiertagsstimmung, Leithaprodersdorf kochte. Da ging der über die Landesgrenzen bekannte Fluss (statt Teich) sprichwörtlich über! Das 2:1 gegen die Admira war ein kräftiges Lebenszeichen für den rot-goldenen Fußball, der seit Jahren in den Seilen hängt, vergeblich auf einen Profiklub wartet.

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