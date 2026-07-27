Nach 50 Jahren geht die Leitha wieder über

Ekstase! Alle lagen sich in den Armen, machten Party. Feiertagsstimmung, Leithaprodersdorf kochte. Da ging der über die Landesgrenzen bekannte Fluss (statt Teich) sprichwörtlich über! Das 2:1 gegen die Admira war ein kräftiges Lebenszeichen für den rot-goldenen Fußball, der seit Jahren in den Seilen hängt, vergeblich auf einen Profiklub wartet.