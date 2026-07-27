Hamilton sauer: „Wir hätten nicht stoppen dürfen!“

„Meine Reifen waren völlig in Ordnung!“

Was nicht hätte sein müssen, wie Hamilton überzeugt ist: „Ich wäre niemals an die Box gekommen, wenn ich gewusst hätte, dass wir dadurch die Position auf der Strecke verlieren.“ Dabei habe er den Funkspruch mit der Boxen-Stopp-Aufforderung zunächst sogar für nachvollziehbar gehalten, denn „man muss darauf vertrauen, dass das Team die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber im Nachhinein waren meine Reifen völlig in Ordnung“.