Regierung feilscht um neue Spritpreis-Bremse

Die ernüchternde Wahrheit

Zur Erinnerung: Im April, als die Spritpreisbremse startete, gab es noch satte zehn Cent Entlastung pro Liter. Doch diese Zeit ist lange vorbei. Die Hilfe wurde wieder zusammengestrichen – im Juni waren es nur noch magere 1,7 Cent, im Juli sogar nur 0,8 Cent. Die vollen zehn Cent vom April dürfte es nicht mehr geben. Warum? Weil dieser Betrag nicht nur durch die Steuersenkung, sondern auch durch eine gleichzeitige Margenbegrenzung der Mineralöl-Konzerne zustande kam – und die ist inzwischen ausgelaufen.