Waldbrände: Rauchschleier auch über Österreich

Waldbrände in Frankreich, Portugal und Spanien

Seit einigen Tagen wüten starke Waldbrände etwa in Spanien, Frankreich und Portugal. Besonders betroffen ist unter anderem die Region rund um Madrid. Rund 60.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Obwohl es in Spanien gute Fortschritte bei der Bekämpfung der Brände gegeben hat, warnte der spanische Innenminister vor verfrühtem Optimismus im Kampf gegen die Flammen.