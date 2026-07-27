Waldbrände: Rauchschleier auch über Österreich

In einigen Teilen Europas wüten derzeit heftige Waldbrände. Auch in Österreich ziehen mittlerweile feine Rauschschleier durch die Luft. Das zeigen Satellitenbilder.
In Südeuropa brennt es – besonders in Spanien und Frankreich zerstören die Flammen mehrere Regionen und zwingen viele Bewohner dazu, ihre Häuser zu verlassen. Die Rauchentwicklung scheint so stark zu sein, dass mittlerweile auch ein Schleier über Österreich zieht.
Rauchschwaden einige Kilometer in der Luft
„Tauernwetter.at“ berichtete am Montag von einer blassen Sonne und einem gelblich erscheinenden Mond. Grund für diese Erscheinungen seien feine Rauchschwaden, die übers Land ziehen. Der Rauch liege jedoch deutlich über der Luftschicht, in der wir uns bewegen.
Aufgrund der Luftströmungen reichten Ausläufer der Rauchschwaden am Montag bis nach Südösterreich.
Waldbrände in Frankreich, Portugal und Spanien
Seit einigen Tagen wüten starke Waldbrände etwa in Spanien, Frankreich und Portugal. Besonders betroffen ist unter anderem die Region rund um Madrid. Rund 60.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Obwohl es in Spanien gute Fortschritte bei der Bekämpfung der Brände gegeben hat, warnte der spanische Innenminister vor verfrühtem Optimismus im Kampf gegen die Flammen.
Frankreich: „Brand so groß wie nie zuvor“
Auch bei Bordeaux in Frankreich kämpfte die Feuerwehr am Montag gegen Waldbrände. Der Bürgermeister eines betroffenen Ortes sprach von einem Brand, „wie man ihn noch nie gesehen hat.“ Unter den Menschen, die aufgrund des Feuers evakuiert werden mussten, waren auch zahlreiche Touristen.
Feuer auch in Portugal ausgebrochen
Auch in Portugal sind mehrere Waldbrände ausgebrochen. Mehr als tausend Einsatzkräfte kämpften am Montagnachmittag gegen die Flammen in Buschlandschaften im Zentrum und im Norden des Landes, wie die Behörden mitteilten. Fast im gesamten Land gilt wegen der hohen Temperaturen die maximale oder eine sehr hohe Brandgefahr.
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