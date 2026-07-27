Kilometerlanger Stau nach Lkw-Crash auf A2

Ein Lkw-Unfall auf der A2 in Richtung Guntramsdorf hat am Montagabend für einen kilometerlangen Stau in Richtung Wien gesorgt. Das Fahrzeug hinhg kurz vor dem Industriezentrum Wiener Neudorf in der Betonleitwand.
Der abendliche Verkehr auf der A2 Südautobahn ist am Montagabend massiv beeinträchtigt worden. Grund dafür war ein Lkw-Unfall im Baustellenbereich zwischen dem Knoten Guntramsdorf und der IZ NÖ-Süd.
Zwei Fahrstreifen gesperrt
Der Unfall passierte gegen 18 Uhr bei Kilometer 12 in Fahrtrichtung Wien. Ein Lkw hing dort in der Betonleitwand, zwei Fahrstreifen mussten gesperrt werden. Ein Feuerwehrkran war an der Unfallstelle im Einsatz.
Der Crash hatte einen rund drei Kilometer langen Stau zur Folge. Autofahrer mussten mit rund 20 Minuten Zeitverlust rechnen.
Wie der Unfall passierte, ist bislang unklar. Die Einschränkungen dauerten bis ca. 20 Uhr an.
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