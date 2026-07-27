Jetzt versinkt Italiens Fußball endgültig im Chaos

Mancini und Conte als letztes Aufgebot

Hintergrund des Wirbels im Lager des vierfachen Weltmeisters Italien ist, dass man im Frühjahr zum dritten Mal hintereinander die WM verpasst hatte. Nationaltrainer Gennaro Gattuso war im Anschluss gegangen worden, um einem Neuanfang nicht im Wege zu stehen. Wer diesen jetzt erledigen wird, ist offen – als mögliche Kandidaten gelten Roberto Mancini und Antonio Conte.