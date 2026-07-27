Jetzt versinkt Italiens Fußball endgültig im Chaos

Nach dem überraschenden Scheitern der Verpflichtung Andrea Pirlos für den Posten des Teamchefs versinkt der Fußball Italiens nun endgültig im Chaos! Denn nun wirft auch Milan-Legende Paolo Maldini als Technischer Direktor des nationalen Fußball-Verbands hin - nach gerade einmal 16 (!) Tagen im Amt …
Womit eigentlich zu rechnen gewesen war, denn Maldini hatte laut Medienberichten vorab angekündigt, dass er ohne Pirlo auf dem Teamchef-Posten für einen strukturellen Neuaufbau der tief gefallenen Fußball-Nation nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Am Montagabend setzte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger seine Warnung/Drohung offenbar um.
Wie Sky Italia berichtet, verlassen sowohl der 58-jährige Maldini als auch sein Berater Leonardo den italienischen Verband. Die als Hoffnungsträger geholten Ex-Spieler hätten das demnach dem Verbandspräsidenten Giovanni Malago mitgeteilt. Offizielle Bestätigung gibt es noch keine.
Mancini und Conte als letztes Aufgebot
Hintergrund des Wirbels im Lager des vierfachen Weltmeisters Italien ist, dass man im Frühjahr zum dritten Mal hintereinander die WM verpasst hatte. Nationaltrainer Gennaro Gattuso war im Anschluss gegangen worden, um einem Neuanfang nicht im Wege zu stehen. Wer diesen jetzt erledigen wird, ist offen – als mögliche Kandidaten gelten Roberto Mancini und Antonio Conte.
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