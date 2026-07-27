Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abschied nach 16 Tagen

Jetzt versinkt Italiens Fußball endgültig im Chaos

Fußball International
27.07.2026 21:41
Paolo Maldini schmeißt als Technischer Direktor des italienischen Fußball-Verbands hin – nach ...
Paolo Maldini schmeißt als Technischer Direktor des italienischen Fußball-Verbands hin – nach gerade einmal 16 (!) Tagen im Amt …(Bild: AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem überraschenden Scheitern der Verpflichtung Andrea Pirlos für den Posten des Teamchefs versinkt der Fußball Italiens nun endgültig im Chaos! Denn nun wirft auch Milan-Legende Paolo Maldini als Technischer Direktor des nationalen Fußball-Verbands hin - nach gerade einmal 16 (!) Tagen im Amt …

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Womit eigentlich zu rechnen gewesen war, denn Maldini hatte laut Medienberichten vorab angekündigt, dass er ohne Pirlo auf dem Teamchef-Posten für einen strukturellen Neuaufbau der tief gefallenen Fußball-Nation nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Am Montagabend setzte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger seine Warnung/Drohung offenbar um.

Lesen Sie auch:
Andrea Pirlo
Italien sucht Teamchef
Verbindungen zu Russland: Platzt der Pirlo-Deal?
26.07.2026
„Fühle mich geehrt“
Italien-Teamchef? Pep Guardiola legt sich fest!
24.07.2026

Wie Sky Italia berichtet, verlassen sowohl der 58-jährige Maldini als auch sein Berater Leonardo den italienischen Verband. Die als Hoffnungsträger geholten Ex-Spieler hätten das demnach dem Verbandspräsidenten Giovanni Malago mitgeteilt. Offizielle Bestätigung gibt es noch keine.

Lesen Sie auch:
Paolo Maldini
Nach verpasster WM:
Paolo Maldini soll Italien aus der Krise führen
11.07.2026

Mancini und Conte als letztes Aufgebot
Hintergrund des Wirbels im Lager des vierfachen Weltmeisters Italien ist, dass man im Frühjahr zum dritten Mal hintereinander die WM verpasst hatte. Nationaltrainer Gennaro Gattuso war im Anschluss gegangen worden, um einem Neuanfang nicht im Wege zu stehen. Wer diesen jetzt erledigen wird, ist offen – als mögliche Kandidaten gelten Roberto Mancini und Antonio Conte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
27.07.2026 21:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
182.451 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
154.684 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
150.496 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2248 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1416 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
985 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Fußball International
Abschied nach 16 Tagen
Jetzt versinkt Italiens Fußball endgültig im Chaos
Ab nach Rotterdam
Salzburg lässt 1,92-m-Hünen nach Holland ziehen!
Trainer analysieren:
Darum verliert Liga international den Anschluss
Hier im Video
Haaland reagiert auf irren Fan-Content über sich
Sport Tv Logo
In der Premier League
Kärntner Kicker wurde mit dem Privatjet abgeholt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf