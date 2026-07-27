In Wels machen fast alle Spieler ein Minus

Tsitsipas! Ein großer Tennis-Name hatte – leider nur vorerst – für die „eww Open“ genannt, bei denen am Mittwoch der Hauptbewerb beginnt. Das ITF-15-Event bietet insgesamt 88 Tennisspielern eine Plattform, die von einer großen Karriere und fetten Preisgeldern träumen. In Wels machen aber fast alle Spieler ein Minus.