In Wels machen fast alle Spieler ein Minus

Tsitsipas! Ein großer Tennis-Name hatte – leider nur vorerst – für die „eww Open“ genannt, bei denen am Mittwoch der Hauptbewerb beginnt. Das ITF-15-Event bietet insgesamt 88 Tennisspielern eine Plattform, die von einer großen Karriere und fetten Preisgeldern träumen. In Wels machen aber fast alle Spieler ein Minus.
Mit Tsitsipas hatte sich ein großer Tennis-Name für Wels angekündigt. Doch Petros, der Bruder von Weltstar Stefanos, zog zurück und schlägt nicht bei den „eww Open“ auf. Womit der Hauptbewerb des ITF-15-Turniers am Mittwoch ohne klingende Namen startet – für die ist das Turnier aber auch nicht gedacht!
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