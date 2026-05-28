EU sieht Chinas Dominanz bei Solarzellen kritisch

Die Europäische Union (EU) sieht Chinas Dominanz in der Solarindustrie zunehmend kritisch. Aber um die Abhängigkeit tatsächlich zu verringern, brauche es europäische Produktion und vor allem auch eine entsprechende Nachfrage für europäische Komponenten, sagte die Chefin von SolarPower Europe, die Österreicherin Walburga Hemetsberger, am Donnerstag bei einer Diskussionsveranstaltung der OECD. Große Hoffnungen setzt sie dabei in den Industrial Accelerator Act.