Lenzing streicht viele Stellen, verkauft Standort

Bis Ende 2027 weltweit um etwa 2000 Stellen weniger

Die Mitarbeiterzahl von weltweit 7700 Vollzeitäquivalenten (Ende 2025) werde bis Ende 2027 deutlich sinken, hieß es. Kasperkovitz sagte, es geht bis dahin um etwa 2000 Stellen, die es weniger werden sollen. Es handle sich aber keineswegs um ein Schließungs- und Cost-Cutting-Programm im Zuge der neuen Strategie, verwies der Lenzing-Chef auf das Vertrauen in die Pläne durch die Aktionäre und weitere Finanzierende, die bis zu 600 Mio. Euro frisch geben. Auch der Hauptsitz in Lenzing in Oberösterreich werde aufgewertet.