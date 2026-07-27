Zwackte sie 2,5 Millionen Euro von ihrem Chef ab?

Die Angeklagte ist den Behörden keine Unbekannte

Wie die Frau das angestellt habe? In der Anklage heißt es, dass sie sich eigenmächtig Gehaltserhöhungen genehmigt haben soll. Weiters erschlich sie sich – so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft – die Verfügungsberechtigung für Konten des Chefs, hob Bargeld ab oder überwies sich selbst Geld. Zudem habe sie um 130.000 Euro über das Konto des Chefs bei einem Online-Händler bestellt.