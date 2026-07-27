Matte rettete Haller bei Tour vor Rippenbrüchen

Gemischte Gefühle bei Radprofi Marco Haller nach der Zielankunft in Paris. Einerseits konnte der Klagenfurter auch seine elfte Tour de France beenden, andererseits gab‘s für sein Team Tudor Pro Cycling nicht den erhofften Etappensieg: „Happy sind wir nicht!“ In seiner kurzen Pause denkt der 35-Jährige jetzt über seine Zukunft nach.
Auch bei der elften Teilnahme bei der Tour de France erreichte der Klagenfurter Marco Haller das Ziel in Paris und wurde auf den Champs-Elysees von seiner Frau Katharina empfangen. Doch bei der 19. Etappe hatte der 35-Jährige Glück im Unglück.
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