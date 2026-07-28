„Es geht mir den Umständen entsprechend sehr gut“

Dank an Ärztinnen und Ärzte

Für einen ganz besonderen Moment sorgte allerdings Lafer selbst, als er sich nicht nur bei seinen Gästen, sondern vor allem bei den Ärztinnen und Ärzten, die ihm in den letzten Monaten zur Seite standen, bedankte. „Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut und dafür möchte ich mich bedanken“, so der Gastgeber in seiner Ansprache, bevor dann eifrig gefeiert wurde. Während das Fest eigentlich nur bis 18 Uhr angesetzt war, zelebrierte der harte Kern noch bis 22 Uhr in Lafers Kochschule weiter.