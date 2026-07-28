Fünf Minuten Alkofahrt, ein Leben mit Schmerzen

Mit sage und schreibe 1,9 Promille im Blut setzte sich der junge Mann bei winterlichen Straßenverhältnissen und stockdunkler Nacht hinters Steuer. Statt vorsichtig zu fahren, gab er Gas – mit über 100 km/h raste er in Richtung Andelsbuch. Mit katastrophalen Folgen: Im Bereich der Sporeneggbrücke verlor der Betrunkene die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte direkt in den Gegenverkehr. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte keine Chance mehr, auszuweichen, ein Frontalcrash war unausweichlich.