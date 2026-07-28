Heart of Midlothian gegen Sturm Graz ab 20.45 Uhr

Oberstes Sturm-Ziel: Frühe Gegentore vermeiden

Die Hearts befinden sich nach der sensationellen Vorsaison, die beinahe im Meistertitel gemündet hätte, im Umbruch. Das zeigte sich in Graz, wo der schottische Vizemeister keine vier Tore schlechter war, sondern Sturm vielmehr höchst effizient. „Wenn wir vier Tore schießen können, können sie das auch“, meinte Ingolitsch. Er forderte von seiner Mannschaft, die Montagfrüh Richtung Schottland abhob, volle Konzentration ein. „Da darfst du nicht in Gefahr laufen auf ein oder zwei schnelle Tore, weil sonst kannst du noch richtig in Probleme kommen. Wir wollen unser großes Ziel erreichen, die Hearts auszustechen.“