Ein Rettungsring für Opfer von Terror und Gewalt

Der islamistische Anschlag von Berlin weckt auch Erinnerungen an das Attentat von Kärnten: Solche Verbrechen hinterlassen bei vielen Menschen viele Narben – aber es gibt Hilfe.
Niemand soll nach einem Verbrechen allein mit den Folgen kämpfen müssen – unter diesem Motto wurde 1978 der österreichweit tätige „Weiße Ring“ gegründet, eine Verbrechensopferhilfe, die sich vor allem jener Menschen annimmt, die von sogenannter „situativer Gewalt“ betroffen sind.
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