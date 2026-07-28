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Ein Rettungsring für Opfer von Terror und Gewalt

Kärnten
28.07.2026 05:00
Nach Verbrechen herrscht stets große Betroffenheit. Opfer brauchen aber professionelle ...
Nach Verbrechen herrscht stets große Betroffenheit. Opfer brauchen aber professionelle Unterstützung.(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Der islamistische Anschlag von Berlin weckt auch Erinnerungen an das Attentat von Kärnten: Solche Verbrechen hinterlassen bei vielen Menschen viele Narben – aber es gibt Hilfe.

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Niemand soll nach einem Verbrechen allein mit den Folgen kämpfen müssen – unter diesem Motto wurde 1978 der österreichweit tätige „Weiße Ring“ gegründet, eine Verbrechensopferhilfe, die sich vor allem jener Menschen annimmt, die von sogenannter „situativer Gewalt“ betroffen sind.

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