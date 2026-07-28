Einigung! Dortmund fixiert zweitteuersten Transfer

Borussia Dortmund steht vor der Verpflichtung des griechischen Offensivspielers Konstantinos Karetsas. Es ist der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte.
Wie „Kicker“, „Bild“ und Sky berichten, ist der Wechsel des 18-Jährigen vom belgischen Erstligisten KRC Genk so gut wie perfekt. Die Ablöse für den bis zum Sommer 2029 vertraglich gebundenen Teenager soll sich auf 30 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro Bonuszahlungen belaufen.
Ein Mega-Deal! Nur Ousmane Dembele war 2016 noch teurer (35 Millionen Euro). Der obligatorische Medizincheck beim deutschen Bundesligisten soll in den nächsten Tagen erfolgen.
Ersatz für Brandt
Karetsas ist als Ersatz für den früheren Nationalspieler Julian Brandt vorgesehen, der nach Ablauf seines Vertrags auf Vereinssuche ist.
Der Jungprofi ist in Genk geboren, hat aber schon A-Länderspiele für Griechenland absolviert. In der abgelaufenen Europa-League-Saison scheiterte Karetsas mit seinem Verein im Achtelfinale am SC Freiburg.
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