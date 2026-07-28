Vor nächster Hitzewelle: Sommertag mit 32 Grad

Mit strahlendem Sonnenschein wird Österreich am Dienstag geweckt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen neun und 19 Grad. Der teils lebhafte Wind der letzten Tage nimmt deutlich ab. Uns steht ein freundlicher Sommertag mit bis zu 32 Grad bevor – ehe am Mittwoch die nächste Hitzewelle mit Extremtemperaturen das Land erreicht.