Vor nächster Hitzewelle: Sommertag mit 32 Grad

Mit strahlendem Sonnenschein wird Österreich am Dienstag geweckt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen neun und 19 Grad. Der teils lebhafte Wind der letzten Tage nimmt deutlich ab. Uns steht ein freundlicher Sommertag mit bis zu 32 Grad bevor – ehe am Mittwoch die nächste Hitzewelle mit Extremtemperaturen das Land erreicht.
Nachdem die Wetterwarnkarte der Unwetterzentrale Österreich in den vergangenen Tagen im Osten des Landes wegen des teils recht starken Windes gelb bis orange geleuchtet hatte, präsentiert sie sich am Dienstag wieder durchgehend grün: Weder Sturm noch Regen oder nennenswerte Gewitter sind im Anmarsch.
Lesen Sie hier die Wettervorhersage für Ihr Bundesland am Dienstag im Detail:
Im Laufe des Nachmittags ziehen ein paar Wolken durch, es bleibt aber weitgehend trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei gut erträglichen 27 bis 32 Grad.
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