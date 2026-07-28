Nach Säure-Attacke sind Tierschützer wieder mobil

Seit 2015 ist das Fahrzeug für „RespekTiere“ im Einsatz. Mit ihm wurden laut Putzgruber bereits knapp 300.000 Kilometer zurückgelegt und zahlreiche Hilfstransporte in mehr als ein Dutzend europäische Länder durchgeführt – unter anderem nach Bosnien, Rumänien, Serbien, in die Ukraine oder in den Kosovo. Mit der erfolgreichen Reparatur und einem neuen Pickerl kann das Vereinsmobil nun wieder aufbrechen. Für Putzgruber ist das vor allem ein Zeichen der Solidarität: „Ohne die Unterstützung vieler Menschen wäre das nicht möglich gewesen.“