Nach Säure-Attacke sind Tierschützer wieder mobil

Dank engagierter Unterstützer ist das nach einer nächtlichen Attacke beschädigte Fahrzeug des Vereins „RespekTiere“ wieder einsatzbereit. Der Transporter war im April mit einer chemischen Substanz überschüttet und schwer beschädigt worden.
Es war eine Nacht, die Tom Putzgruber und seine Mitstreiter des Vereins „RespekTiere“ so schnell nicht vergessen werden. Denn beim „Kreuzzug für Tierrechte“ in Bergheim bei Salzburg hatten Unbekannte – wie berichtet – den Vereinswagen mitten in der Nacht mit einer chemischen Substanz überschüttet. Der Lack wurde großflächig zerstört, Kunststoffteile und Scheinwerfer beschädigt. Auch das daneben geparkte Privatfahrzeug der Aktivisten war betroffen. Der Schaden belief sich laut Verein auf rund 18.000 Euro.
Nach der gemeinen Aktion hätten wir nie gedacht, dass unser Vereinsmobil einmal schöner aussehen würde als zuvor.
Tom Putzgruber
Aufgeben kam für Putzgruber dennoch nie infrage. Mit Unterstützung von Lackier-Profi Max Gerhartl wurde das Fahrzeug nun komplett restauriert. „Es sieht besser aus als zuvor“, freut sich der Vereinsobmann aus dem Bezirk Krems. Anstelle des früheren Orange-Lacks zieren nun Tiermotive und das Logo des Vereins den Transporter. Bereits zuvor hatte ein befreundeter Mechaniker aus Rumänien den Mercedes Sprinter vor einer kostspieligen Verschrottung bewahrt.
Seit 2015 ist das Fahrzeug für „RespekTiere“ im Einsatz. Mit ihm wurden laut Putzgruber bereits knapp 300.000 Kilometer zurückgelegt und zahlreiche Hilfstransporte in mehr als ein Dutzend europäische Länder durchgeführt – unter anderem nach Bosnien, Rumänien, Serbien, in die Ukraine oder in den Kosovo. Mit der erfolgreichen Reparatur und einem neuen Pickerl kann das Vereinsmobil nun wieder aufbrechen. Für Putzgruber ist das vor allem ein Zeichen der Solidarität: „Ohne die Unterstützung vieler Menschen wäre das nicht möglich gewesen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.