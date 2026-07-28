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Startklar für Hilfe

Nach Säure-Attacke sind Tierschützer wieder mobil

Niederösterreich
28.07.2026 05:00
Im April wurden die Fahrzeuge beschädigt (li.), nun ist Tom Putzgruber bereit für neue ...
Im April wurden die Fahrzeuge beschädigt (li.), nun ist Tom Putzgruber bereit für neue Hilfsfahrten.(Bild: Krone-Collage/Verein RespekTiere)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Dank engagierter Unterstützer ist das nach einer nächtlichen Attacke beschädigte Fahrzeug des Vereins „RespekTiere“ wieder einsatzbereit. Der Transporter war im April mit einer chemischen Substanz überschüttet und schwer beschädigt worden.

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Es war eine Nacht, die Tom Putzgruber und seine Mitstreiter des Vereins „RespekTiere“ so schnell nicht vergessen werden. Denn beim „Kreuzzug für Tierrechte“ in Bergheim bei Salzburg hatten Unbekannte – wie berichtet – den Vereinswagen mitten in der Nacht mit einer chemischen Substanz überschüttet. Der Lack wurde großflächig zerstört, Kunststoffteile und Scheinwerfer beschädigt. Auch das daneben geparkte Privatfahrzeug der Aktivisten war betroffen. Der Schaden belief sich laut Verein auf rund 18.000 Euro.

Zitat Icon

Nach der gemeinen Aktion hätten wir nie gedacht, dass unser Vereinsmobil einmal schöner aussehen würde als zuvor.

Tom Putzgruber

Aufgeben kam für Putzgruber dennoch nie infrage. Mit Unterstützung von Lackier-Profi Max Gerhartl wurde das Fahrzeug nun komplett restauriert. „Es sieht besser aus als zuvor“, freut sich der Vereinsobmann aus dem Bezirk Krems. Anstelle des früheren Orange-Lacks zieren nun Tiermotive und das Logo des Vereins den Transporter. Bereits zuvor hatte ein befreundeter Mechaniker aus Rumänien den Mercedes Sprinter vor einer kostspieligen Verschrottung bewahrt.

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Seit 2015 ist das Fahrzeug für „RespekTiere“ im Einsatz. Mit ihm wurden laut Putzgruber bereits knapp 300.000 Kilometer zurückgelegt und zahlreiche Hilfstransporte in mehr als ein Dutzend europäische Länder durchgeführt – unter anderem nach Bosnien, Rumänien, Serbien, in die Ukraine oder in den Kosovo. Mit der erfolgreichen Reparatur und einem neuen Pickerl kann das Vereinsmobil nun wieder aufbrechen. Für Putzgruber ist das vor allem ein Zeichen der Solidarität: „Ohne die Unterstützung vieler Menschen wäre das nicht möglich gewesen.“ 

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