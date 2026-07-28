Fix: Red Bull findet Nachfolger von Helmut Marko

Mercedes verliert den Entdecker von Formel-1-Wunderkind Kimi Antonelli: Der Rennstall verabschiedet den Franzosen Gwen Lagrue! Der Talentesucher wird ab kommender Saison für Konkurrent Red Bull arbeiten. Dort wird Lagrue im Grunde Nachfolger von Helmut Marko.
Der Österreicher hat spätere Weltmeister wie Sebastian Vettel und Max Verstappen gefördert. Ende vergangenen Jahres hatte er sich zurückgezogen.
„Danke, Gwen. Es war eine großartige Zeit mit dir“, schrieb Mercedes einen Tag nach dem Grand Prix von Ungarn, der die Sommerpause in der Formel 1 markiert. „Berufliche Beziehungen mögen zu Ende gehen, aber wir werden immer Freunde bleiben, die dieselbe Einstellung teilen.“
Von Antonelli bis Ocon
Lagrue arbeitete elf Jahre für Mercedes. Das Team beschrieb ihn als „Juwelier“, der Rohdiamanten schleift. Lagrue leitete das Nachwuchsprogramm der Silberpfeile. Zu den jungen Fahrern, die er mitentdeckt hat, zählen WM-Spitzenreiter Antonelli und dessen Teamkollege George Russell.
Zudem förderte er mit Mercedes früh Alex Albon (Williams) oder auch Esteban Ocon (Haas).
„Gwen gehört zu den allerbesten Talententwicklern in der Formel 1. Ich weiß aus eigener Erfahrung, mit wie viel Fachwissen, Führungsstärke und Leidenschaft er sich für die Förderung junger Fahrer einsetzt“, sagte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies.
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