BMW F 450 GS: Kleine Luxus-Enduro zum Kampfpreis

Bedienung und Ausstattung wie die Großen

In Sachen Ausstattung gibt es kaum Abstriche. Die F 450 GS kommt serienmäßig mit 6,5-Zoll-TFT-Screen samt voller Connectivity und dem bewährten Rändelrad links am Lenker. Lediglich ein Tempomat ist (zumindest vorerst) nicht im Programm (und natürlich Radarsensoren). Schon in der Basis immer an Bord sind Griffheizung, einstellbare Handhebel, die Fußrastenanlage mit abnehmbaren Gummis, der um 20 mm höhenverstellbare Fußbremshebel, der einstellbare Schalthebel und die Handguards – nicht schlecht bei einem Grundpreis von 7490 Euro. Ein Windschild ist ab Exclusive mit dabei und mit Werkzeug in zwei Höhen montierbar. Sogar die kleinste Variante ist so effektiv, dass ich teilweise problemlos mit offenem Visier fahren konnte.