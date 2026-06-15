Füllt Super-Teenager Yamal diese Fußstapfen aus?

Mit Spanien startet am Montag (18 Uhr, MESZ) einer der großen Favoriten auf den WM-Titel in das Turnier. Alle Augen sind dabei auf Superstar Lamine Yamal gerichtet. Der 18-Jährige könnte in den USA in die Fußstapfen von großen Namen treten, die als Teenager bei der WM spektakulär aufzeigten.