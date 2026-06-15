Füllt Super-Teenager Yamal diese Fußstapfen aus?

Mit Spanien startet am Montag (18 Uhr, MESZ) einer der großen Favoriten auf den WM-Titel in das Turnier. Alle Augen sind dabei auf Superstar Lamine Yamal gerichtet. Der 18-Jährige könnte in den USA in die Fußstapfen von großen Namen treten, die als Teenager bei der WM spektakulär aufzeigten.
Drei spanische Meistertitel, zwei Pokalsiege, Europameister 2024 – diese Erfolge verzeichnet Lamine Yamal in einem Alter von nur 18 Jahren. Zlatan Ibrahimović etwa sieht in ihm den kommenden Spieler des Turniers. Tritt dieser Fall ein, hätte der Spieler mit einem kolportierten Marktwert von 200 Millionen Euro dem Großereignis seinen Stempel aufgedrückt.
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