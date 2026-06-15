Speed-Ass feiert Traumhochzeit am Mittelmeer

In der Villa Tartini im slowenischen Strunjan gaben sich die beiden ein Jahr nach dem Antrag auf den Malediven das Ja-Wort, zu den Gästen zählten unter anderem Hrobats Teamkollegen Zan Kranjec und Martin Cater. Auch Tochter Ava und Sohn Maks feierten mit ihren Eltern mit, wie Hrobats Instagram-Story zu entnehmen ist.