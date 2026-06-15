Speed-Ass feiert Traumhochzeit am Mittelmeer

Der nächste Skifahrer ist in den Hafen der Ehe eingelaufen! Vor traumhafter Kulisse hat Miha Hrobat seine langjährige Partnerin Lana Petek geheiratet. Die beiden haben bereits zwei gemeinsame Kinder.
In der Villa Tartini im slowenischen Strunjan gaben sich die beiden ein Jahr nach dem Antrag auf den Malediven das Ja-Wort, zu den Gästen zählten unter anderem Hrobats Teamkollegen Zan Kranjec und Martin Cater. Auch Tochter Ava und Sohn Maks feierten mit ihren Eltern mit, wie Hrobats Instagram-Story zu entnehmen ist.
Miha, Lana und die beiden Kinder Ava und Maks:
Glück im Spiel – und in der Liebe
Nachdem der 31-Jährige Slowene die stärkste Saison seiner Karriere (Rang 15 im Gesamtweltcup, Vierter in der Abfahrtswertung) hinter sich hat, könnte es also auch privat kaum besser laufen. Wenn das nicht für kommenden Winter beflügelt ...
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