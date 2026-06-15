Dieses Gasthaus ist eine streng WM-freie Zone

Auch wenn es kaum jemand glauben mag, aber: Es gibt tatsächlich Menschen, die die Fußball-Weltmeisterschaft überhaupt nicht interessiert. Diese WM-Muffel kommen im Salzburger Johanneskeller voll auf ihre Kosten. Ganz nach dem Motto: keine Bildschirme, kein Jubel, kein Fachsimpeln!