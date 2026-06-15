Dieses Gasthaus ist eine streng WM-freie Zone

Auch wenn es kaum jemand glauben mag, aber: Es gibt tatsächlich Menschen, die die Fußball-Weltmeisterschaft überhaupt nicht interessiert. Diese WM-Muffel kommen im Salzburger Johanneskeller voll auf ihre Kosten. Ganz nach dem Motto: keine Bildschirme, kein Jubel, kein Fachsimpeln!
„Seit ich denken kann, ist mir Fußball eigentlich komplett egal“, lacht Peter Lammer. Der Chef vom Johanneskeller in der Salzburger Altstadt kann sich nur bedingt für die weltweit populärste Sportart begeistern. Wenig verwunderlich also, dass ihn auch die Fußball-Weltmeisterschaft vollkommen kaltlässt. „Mich interessiert es nicht wirklich“, meint er lapidar.
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