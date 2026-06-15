BBC: 2000 Jobs in Nachrichtenredaktion wackeln

Kürzungen für Publikum spürbar?

Die Nachrichtenabteilung werde die Kürzungspläne voraussichtlich als erste vorstellen, so die „FT“. Da die Ausgaben in diesem Bereich größtenteils aus Personalkosten bestünden, falle der Stellenabbau dort im Vergleich zu anderen Abteilungen überproportional hoch aus. Insider warnten laut der Zeitung, dass die Einschnitte sich auf bestimmte Radiosendungen auswirken und für das Publikum spürbar sein dürften.