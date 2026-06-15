BBC: 2000 Jobs in Nachrichtenredaktion wackeln

Der Nachrichtenredaktion der BBC dürfte ein gewaltiger Stellenabbau bevorstehen. Hunderte Mitarbeiter sollen einem Medienbericht zufolge ihre Jobs verlieren.
Dies sei der erste Schritt eines umfassenden Personalabbaus bei der britischen Sendergruppe, berichtete die „Financial Times“ am Montag unter Berufung auf Insider. Die Maßnahmen sollen demnach in der kommenden Woche angekündigt werden. Die Abteilungen des Senders wurden angewiesen, ihre Kosten um etwa ein Zehntel zu senken. Insgesamt dürften rund 2000 Arbeitsplätze wegfallen.
Durch die Stellenstreichungen sollen Hunderte Millionen Pfund eingespart werden. In der Nachrichtenredaktion arbeitet etwa ein Viertel der mehr als 20.000 BBC-Beschäftigten. Die Sparte beliefert die verschiedenen Sender, Apps, die Website sowie die regionalen Programme der BBC mit Nachrichten.
Kürzungen für Publikum spürbar?
Die Nachrichtenabteilung werde die Kürzungspläne voraussichtlich als erste vorstellen, so die „FT“. Da die Ausgaben in diesem Bereich größtenteils aus Personalkosten bestünden, falle der Stellenabbau dort im Vergleich zu anderen Abteilungen überproportional hoch aus. Insider warnten laut der Zeitung, dass die Einschnitte sich auf bestimmte Radiosendungen auswirken und für das Publikum spürbar sein dürften.
Hintergrund der Sparmaßnahmen sind die in den kommenden Monaten anstehenden Verhandlungen mit der britischen Regierung über die künftige Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Die BBC lehnte eine Stellungnahme laut „FT“ ab.
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