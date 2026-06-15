WM-Tagebuch, Tag 9: Waffen & Rodeo – aber keine WM

Ganz typisch für Amerika. Es ist nicht irgendeine Weltmeisterschaft, sondern das größte Spektakel aller Zeiten. 39 Tage Fußball in Dauerschleife, 104 Spiele, 48 Teams, drei Länder (USA, Kanada, Mexiko). Ein gigantisches Projekt, das in der Welt des Sports für eine neue Dimension sorgt.

Auf Tour mit unseren „Cowboys“ und „Campern“

Deshalb berichtet auch ein siebenköpfiges Reporter-Team der „Krone“ für Sie aus Übersee! Während Rainer Bortenschlager und Christian Reichel hautnah an unseren (und gegnerischen) Fußballern dran sind, „klauben“ die anderen im wahrsten Wortsinn die spannendsten Storys von den Straßen ...