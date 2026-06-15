Im Team der Saison dominieren die Top-Klubs

Eine lange Saison ging in der Regionalliga West am vergangenen Wochenende zu Ende. Zum Abschluss kürt die „Krone“ jene Salzburger Elf, die in dieser Spielzeit besonders herausstach.
Emre Erol: Der Kuchler Torhüter wechselte sich mit Fritz Kühleitner ab, machte insgesamt den etwas stabileren Eindruck. Einen wirklich überragenden Goalie suchte man bei Salzburgs Westligisten aber vergeblich.
Felix Eliasch: Seekirchens Kapitän stellte wieder einmal unter Beweis, dass er zu den besten Verteidigern der Liga zählt. Spielt immer solide.
Max Danner: Wie die Flachgauer haben auch die Kuchler einen bärenstarken Leader in der Defensive. Der 29-Jährige besticht mit gutem Zweikampfverhalten und starkem Aufbauspiel.
Niklas Sturm: Die größte Überraschung! Er spielte in seiner ganzen Karriere nur für Grünau und machte heuer kaum Fehler. „Er war überragend“, lobte ihn Coach Berni Huber-Rieder.
Konstantinos Chatzipirpiridis: Neun Treffer gelangen dem Griechen in dieser Saison. Damit ist er Bischofshofens bester Torschütze.
Fabian Büchele: Wie Eliasch ist auch er seit Jahren eine Konstante bei den Seekirchenern. Der Sechser glänzt vor allem mit einer hohen Laufbereitschaft.
Lucas Wildmann: Kam erst im Winter von Straßwalchen nach Wals, wurde dort sofort zur Stütze. Ein Versprechen für die Zukunft!
Mirnes Kahrimanovic: Auf Bischofshofens Kapitän war sowohl hinten als auch vorne Verlass. Der 22-Jährige zog im Mittelfeld der Pongauer die Fäden.
Raphael Kosakiewic: St. Johanns Lebensversicherung! Erzielte zwölf Tore und war ein ständiger Unruheherd. Belohnt sich jetzt selbst mit einem Wechsel zu Liefering!
Lukas Brückler: 26 Treffer sind eine überragende Ausbeute! Ist der Hauptgrund für die sensationelle Saison der Kuchler.
Fabian Neumayr: Trotz der einen oder anderen Verletzung kam der Knipser auf gute 14 Tore.
Regionalliga West, Team der Saison (3-5-2): Erol; Eliasch, Danner, Sturm; Chatzipirpiridis, Büchele, Wildmann, Kahrimanovic, Kosakiewic; Brückler, Neumayr.
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