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Regionalliga West

Im Team der Saison dominieren die Top-Klubs

Sport
15.06.2026 10:00
Kuchl konnte sich auf Danner (li.) und Brückler verlassen.
Kuchl konnte sich auf Danner (li.) und Brückler verlassen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine lange Saison ging in der Regionalliga West am vergangenen Wochenende zu Ende. Zum Abschluss kürt die „Krone“ jene Salzburger Elf, die in dieser Spielzeit besonders herausstach.

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Emre Erol: Der Kuchler Torhüter wechselte sich mit Fritz Kühleitner ab, machte insgesamt den etwas stabileren Eindruck. Einen wirklich überragenden Goalie suchte man bei Salzburgs Westligisten aber vergeblich.

Kuchls Erol (re.).
Kuchls Erol (re.).(Bild: Andreas Tröster)

Felix Eliasch: Seekirchens Kapitän stellte wieder einmal unter Beweis, dass er zu den besten Verteidigern der Liga zählt. Spielt immer solide.

Eliasch (li.) ist Seekirchens Leader.
Eliasch (li.) ist Seekirchens Leader.(Bild: Andreas Tröster)

Max Danner: Wie die Flachgauer haben auch die Kuchler einen bärenstarken Leader in der Defensive. Der 29-Jährige besticht mit gutem Zweikampfverhalten und starkem Aufbauspiel.

Kuchls Kapitän: Danner (re.).
Kuchls Kapitän: Danner (re.).(Bild: Andreas Tröster)

Niklas Sturm: Die größte Überraschung! Er spielte in seiner ganzen Karriere nur für Grünau und machte heuer kaum Fehler. „Er war überragend“, lobte ihn Coach Berni Huber-Rieder.

Sturm (re.) machte einen großen Schritt nach vorne.
Sturm (re.) machte einen großen Schritt nach vorne.(Bild: Andreas Tröster)

Konstantinos Chatzipirpiridis: Neun Treffer gelangen dem Griechen in dieser Saison. Damit ist er Bischofshofens bester Torschütze.

Stark bei Bischofshofen: Chatzipirpiridis.
Stark bei Bischofshofen: Chatzipirpiridis.(Bild: Andreas Tröster)

Fabian Büchele: Wie Eliasch ist auch er seit Jahren eine Konstante bei den Seekirchenern. Der Sechser glänzt vor allem mit einer hohen Laufbereitschaft.

Harter Arbeiter: Büchele.
Harter Arbeiter: Büchele.(Bild: Andreas Tröster)

Lucas Wildmann: Kam erst im Winter von Straßwalchen nach Wals, wurde dort sofort zur Stütze. Ein Versprechen für die Zukunft!

Schlug voll ein: Wildmann.
Schlug voll ein: Wildmann.(Bild: Andreas Tröster)

Mirnes Kahrimanovic: Auf Bischofshofens Kapitän war sowohl hinten als auch vorne Verlass. Der 22-Jährige zog im Mittelfeld der Pongauer die Fäden.

Bischofshofens Anführer: Kahrimanovic (li.).
Bischofshofens Anführer: Kahrimanovic (li.).(Bild: Andreas Tröster)

Raphael Kosakiewic: St. Johanns Lebensversicherung! Erzielte zwölf Tore und war ein ständiger Unruheherd. Belohnt sich jetzt selbst mit einem Wechsel zu Liefering!

Geht zu Liefering: St. Johanns Kosakiewic.
Geht zu Liefering: St. Johanns Kosakiewic.(Bild: Andreas Tröster)

Lukas Brückler: 26 Treffer sind eine überragende Ausbeute! Ist der Hauptgrund für die sensationelle Saison der Kuchler.

Brückler war kaum zu halten.
Brückler war kaum zu halten.(Bild: Andreas Tröster)

Fabian Neumayr: Trotz der einen oder anderen Verletzung kam der Knipser auf gute 14 Tore.

Neumayr (li.) ist ein starker Torjäger.
Neumayr (li.) ist ein starker Torjäger.(Bild: Andreas Tröster)
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Regionalliga West, Team der Saison (3-5-2): Erol; Eliasch, Danner, Sturm; Chatzipirpiridis, Büchele, Wildmann, Kahrimanovic, Kosakiewic; Brückler, Neumayr.

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