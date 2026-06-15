„Schlimme Niederlage“ bei WM – jetzt droht Aus!

Schweden war in der Qualifikation sieglos geblieben und hatte sich nur über die Nations League für das Play-off qualifiziert, in dem sie sich unter dem neuen Trainer Graham Potter durchsetzten. Der Aufschwung unter dem Engländer setzte sich bei der Endrunde fort, mit dem Sieg haben die Skandinavier nun gute Chancen auf den Aufstieg ins Achtelfinale.