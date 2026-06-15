WM LIVE: Uruguay gegen Saudi-Arabien ab 0 Uhr

Für Uruguay kommt es zur ersten Bewährungsprobe auf der WM-Bühne nach dem Ende der Teamkarrieren der Stürmerstars Luis Suarez und Edinson Cavani. Darwin Nunez ist einer jener Akteure, die in der Offensive glänzen sollen. Team-Aushängeschild ist Federico Valverde von Real Madrid. Mit einem erfolgreichen Start würde man auch für etwas Ruhe sorgen, sieht sich doch der seit Mai 2023 amtierende Teamchef Marcelo Bielsa auch wegen wenig erfolgreicher Testspielergebnisse mit reichlich Kritik von außen konfrontiert. Bei Saudi-Arabien ging es noch heftiger zu, da gab es im Vorfeld des Turniers gar einen Trainerwechsel.