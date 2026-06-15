Gegen Pkw gekracht: Motorradfahrer (19) verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Tiroler Zillertal: Ein 19-jähriger Motorradfahrer prallte auf der Zillertalstraße gegen einen Pkw, der gerade aus einer Haltebucht auf die Fahrbahn zurückkehrte. Der junge Deutsche wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.
Gegen 14.20 Uhr war der 19-Jährige mit seinem Motorrad auf der B169 von Mayrhofen in Richtung Ginzling unterwegs. Zur selben Zeit lenkte eine 59-jährige Österreicherin ihren Pkw aus einer Haltebucht wieder auf die Bundesstraße ein, um in Richtung Mayrhofen weiterzufahren.
Pkw-Lenkerin leistete sofort Erste Hilfe
Dabei kam es zur Kollision: Das Motorrad streifte den Pkw im Frontbereich. In der Folge geriet der Biker von der Fahrbahn ab und stürzte. „Die Pkw-Lenkerin reagierte geistesgegenwärtig und setzte sofort die Rettungskette in Gang“, heißt es seitens der Polizei.
Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Motorradfahrer mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die 59-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.
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