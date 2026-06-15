Biathlon-Zoff: „Nie wird über Opfer gesprochen“

„Nichts geändert“

Nun, vier Monate später, rechnete Braisaz-Bouchet mit ihrem Verband ab, dieser habe dem Fall nicht ausreichend Beachtung geschenkt, so ihr Vorwurf. „Ich habe drei Jahre nichts gesagt. Ich habe mir immer wieder eingeredet, dass die Wahrheit herauskommen würde. Aber als die Justiz ihr Urteil gesprochen hat, habe ich erkannt, dass sich nichts geändert hat“, kritisierte Braisaz-Bouchet. „Ich habe mich absolut nicht respektiert gefühlt. Wir fokussieren uns immer auf die Beschuldigten, aber nie wird über die Opfer gesprochen. Die Gesellschaft sollte anders funktionieren.“