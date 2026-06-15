Sicherheitslücke

Angestoßen wurde dieses Volksbegehren allerdings nicht von mir, sondern von SPÖ-Polizeigewerkschaftern. Bemerkenswert, dass wichtige Teile einer Regierungspartei über ein Volksbegehren mehr Polizisten fordern, obwohl sie in der Regierung und im Nationalrat selbst dafür sorgen könnten. Doch weder vom zuständigen Sicherheitssprecher noch von einem Regierungsmitglied habe ich bisher einen Aufruf zur Unterstützung vernommen.