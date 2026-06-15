Trauer um Alfs TV-Mama: Anne Schedeen ist tot

„Hebt eine Margarita zu ihren Ehren“

Und richtete einen herzerwärmenden Appell an die Fans der Schauspielerin: „Hebt eine Margarita zu ihren Ehren.“

„Geliebte Freunde und Familienmitglieder“ würden um Anne Schedeen trauern, darunter natürlich ihr Ehemann Christopher Barrett, mit dem sie 55 Jahre verheiratet war, sowie ihre Tochter Taylor Barrett und ihre geliebten Hunde „Roo“ und „Red“.