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Trauer um Alfs TV-Mama: Anne Schedeen ist tot

Society International
15.06.2026 09:45
Fans von „Alf“ trauern um Kate Tanner: Schauspielerin Anne Schedeen ist gestorben.
Fans von „Alf“ trauern um Kate Tanner: Schauspielerin Anne Schedeen ist gestorben.(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Verwendung weltweit)
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Von Daniela Altenweisl

Als TV-Mama Kate Tanner in der Kult-Sitcom „Alf“ spielte sich Anne Schedeen in die Herzen der Fans. Jetzt ist die Schauspielerin im Alter von 77 Jahren verstorben.

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Fans von Alf müssen Abschied von Kate Tanner nehmen. Wie ihre Familie in einem emotionalen Beitrag auf der offiziellen Facebook-Seite von Anne Schedeen bestätigte, ist die Schauspielerin gestorben. Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Familie verfasste rührende Abschieds-Botschaft
„Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Annie friedlich von uns gegangen ist“, heißt es dort. „Sie hinterlässt ein außergewöhnliches Vermächtnis aus kreativer Energie, messerscharfem Humor, tiefer Freude an ihrer Familie, ihrer Liebe zu kleinen Hunden, ihrer leidenschaftlichen Abneigung gegen Trump, ihrer Begeisterung für Secondhand-Shopping und ihrer Liebe zu guten Geschichten.“

In der Kultserie „Alf“ spielte Anne Schedeen Mama Kate Tanner.
In der Kultserie „Alf“ spielte Anne Schedeen Mama Kate Tanner.(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Verwendung weltweit)

Schedeens Familie sei „untröstlich“, nun ohne die Schauspielerin, die eine „Naturgewalt“ gewesen sei, leben zu müssen. „Wir haben sie so sehr geliebt – genauso wie alle, die ihr begegnet sind“, hieß es in dem Statement weiter.

„Aber wie sie immer sagte: ,Ich bin immer bei euch.‘ Und sie hatte recht. Die Erinnerungen, Kunstwerke, herzhaften Lachanfälle, handgefertigten Schmuckstücke, Ölgemälde, Skulpturen, Kostüme und ihre pure Lebensfreude leben weiter“, schrieb die Familie.

„Hebt eine Margarita zu ihren Ehren“
Und richtete einen herzerwärmenden Appell an die Fans der Schauspielerin: „Hebt eine Margarita zu ihren Ehren.“

„Geliebte Freunde und Familienmitglieder“ würden um Anne Schedeen trauern, darunter natürlich ihr Ehemann Christopher Barrett, mit dem sie 55 Jahre verheiratet war, sowie ihre Tochter Taylor Barrett und ihre geliebten Hunde „Roo“ und „Red“.

Kultrolle in „Alf“
Nachdem sie erste Erfahrungen im lokalen Theater gesammelt hatte, zog Schedeen nach New York, um eine professionelle Schauspielkarriere zu starten. Vor ihrer Rolle in „Alf“ war sie unter anderem in Serien wie „Karussell der Puppen“, „Notruf California“ und „Simon & Simon“ zu sehen.

In „Alf“ spielte sie Familien-Mama Kate Tanner. Die Serie erzählte die Geschichte eines Außerirdischen, der in der Garage einer Vorstadtfamilie landet und anschließend bei ihr einzieht. Die Erfolgsserie lief von 1986 bis 1990.

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Nur noch ein „Alf“-Star am Leben
Zu Alfs Markenzeichen zählten auch jede Menge freche Sprüche. Auf Deutsch wurde der Satz „Null Problemo!“ legendär. Die Serie lief beim Sender NBC von 1986 bis 1990 in 102 Folgen und wurde auch in Österreich zum TV-Hit.

Von dem Serien-Cast lebt nun nur noch Andrea Elson, die Tochter Lynn spielte. 2024 starb im Alter von nur 46 Jahren US-Schauspieler Benji Gregory, der in der Serie Tanner-Sohn Brian verkörperte. Max Wright (Wille Tanner) starb 2019, Alf-Darsteller Michu Meszaros bereits 2016.

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