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Verletzt aufgefunden

Unbekannte überfielen 87-Jährige in ihrem Wohnhaus

Salzburg
15.06.2026 09:59
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Reinhard Holl (Symbolbild))
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nicht zu einem vereinbarten Treffen erschienen war eine 87-Jährige am Sonntag in der Stadt Salzburg. Als Bekannte nachschauten, fanden sie die Frau verletzt im Eingangsbereich ihres Hauses. Zuerst dachten sie noch an einen Sturz – bis Verwandte dann entdeckten, dass Bargeld fehlte ...

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Bekannte der 87-Jährigen riefen am Sonntag die Rettung. Im Anschluss kam auch die Familie zum Wohnhaus der Frau. Weil Bargeld fehlte, wurde die Polizei verständigt – und schickte Tatortermittler in den Salzburger Stadtteil Taxham. Zudem stellte sich heraus, dass die Verletzungen der 87-Jährigen nicht von einem Sturz stammen dürften, sondern bewusst verursacht wurden.

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Nun wird gegen unbekannte Täter ermittelt. Diese dürften die Frau bereits am Samstag überfallen und den schweren Raub begangen haben. Details zur Schadenssumme standen vorerst nicht fest. Auch zum genauen Hergang gibt es derzeit noch keine Angaben.

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