Unbekannte überfielen 87-Jährige in ihrem Wohnhaus

Bekannte der 87-Jährigen riefen am Sonntag die Rettung. Im Anschluss kam auch die Familie zum Wohnhaus der Frau. Weil Bargeld fehlte, wurde die Polizei verständigt – und schickte Tatortermittler in den Salzburger Stadtteil Taxham. Zudem stellte sich heraus, dass die Verletzungen der 87-Jährigen nicht von einem Sturz stammen dürften, sondern bewusst verursacht wurden.