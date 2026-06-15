Erleben Sie den Kryotherapie-Trend

Wer freiwillig bei minus 110 Grad in eine Kältekammer steigt, muss gute Gründe haben. Und genau die sehen viele Anhänger der Kryotherapie in den möglichen positiven Effekten auf Regeneration, Wohlbefinden und Energielevel. Während die Anwendung in den USA bereits seit Jahren bei Spitzensportlern und Prominenten beliebt ist, findet sie mittlerweile auch hierzulande immer mehr Fans. Mit PAMA Cryo hat der Trend nun einen neuen Standort mitten in Wien gefunden.