Erleben Sie den Kryotherapie-Trend

Minus 110 Grad Celsius klingen alles andere als verlockend. Dennoch schwören weltweit immer mehr Menschen auf die sogenannte Kryotherapie. Der Kältetrend hat nun auch Wien erreicht – und die „Krone“ verlost gemeinsam mit PAMA Cryo fünf Behandlungen.
Wer freiwillig bei minus 110 Grad in eine Kältekammer steigt, muss gute Gründe haben. Und genau die sehen viele Anhänger der Kryotherapie in den möglichen positiven Effekten auf Regeneration, Wohlbefinden und Energielevel. Während die Anwendung in den USA bereits seit Jahren bei Spitzensportlern und Prominenten beliebt ist, findet sie mittlerweile auch hierzulande immer mehr Fans. Mit PAMA Cryo hat der Trend nun einen neuen Standort mitten in Wien gefunden.
PAMA Cryo ist ein modernes Longevity- und Recovery-Konzept mit Standort im Park Hyatt Vienna und spezialisiert auf Ganzkörper-Kryotherapie als effiziente Methode zur Unterstützung von Regeneration, Energie und Wohlbefinden im urbanen Alltag. Im Zentrum steht die Anwendung extrem niedriger Temperaturen von -110 °C für wenige Minuten, die als gezielter Kältereiz den Körper aktivieren und physiologische Prozesse wie Durchblutung, Stoffwechsel und Erholungsmechanismen unterstützen soll. Weitere Informationen finden Sie unter pamacryo.com
Das Prinzip ist einfach: Für rund drei Minuten wird der Körper extremer Kälte ausgesetzt. Die kurze Belastung soll verschiedene Reaktionen im Organismus auslösen. Viele Anwender berichten anschließend von einem Gefühl erhöhter Wachheit, neuer Energie und einem regelrechten Frischekick. Besonders Menschen mit einem aktiven Lebensstil nutzen die Methode, um ihre Regeneration zu unterstützen oder nach einem langen Arbeitstag wieder neue Kraft zu tanken. Die Anwendung selbst dauert nur wenige Minuten und lässt sich dadurch unkompliziert in den Alltag integrieren.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost eine von fünf Cryo Behandlungen bei PAMA Cryo im Park Hyatt Vienna! Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 22. Juni, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Gesund-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.