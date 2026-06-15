KI-Modelle für Ausländer gesperrt: EU prüft Folgen

Die US-Regierung hatte die KI-Firma angewiesen, allen Ausländern den Zugang zu seiner neuesten Top-Software zu deaktivieren. Die Regierung in Washington begründete dies mit Bedenken für die nationale Sicherheit. Betroffen von dem Verbot sind auch Ausländer, die sich in den USA aufhalten – und selbst die, die bei Anthropic arbeiten. Die Firma reagierte und erklärte, dass man kurzfristig den Zugang für alle kappen müsse. So bald wie möglich wolle man die Software wieder zugänglich machen.