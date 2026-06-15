Tyra Banks verklagt Netflix wegen Castingshow-Doku

Genauer wirft Banks den Produzenten vor, das Interview für die Doku „Reality Check: Inside America‘s Next Top Model“ so geschnitten zu haben, dass der Eindruck entstehe, Banks habe in ihrer Sendung einen sexuellen Übergriff auf eine Kandidatin erlaubt. Sie soll die Traumatisierung der Frau für ihre Quoten benutzt und sich dann nicht mehr daran erinnert haben, als sie danach gefragt wurde, hieß es weiter.