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Verleumdung!

Tyra Banks verklagt Netflix wegen Castingshow-Doku

Society International
15.06.2026 10:06
Tyra Banks verklagt nach der Doku zur Castingshow „America‘s Next Top Model“ den ...
Tyra Banks verklagt nach der Doku zur Castingshow „America‘s Next Top Model“ den Streaminganbieter Netflix.(Bild: AP/Richard Shotwell)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wegen einer Dokumentation über die Castingshow „America‘s Next Top Model“ verklagt das ehemalige US-Supermodel Tyra Banks Medienberichten zufolge den US-Streaminganbieter Netflix. 

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Wie unter anderem die „New York Times“ am Montag mit Berufung auf Gerichtsdokumente berichtete, wirft die 52-Jährige dem Unternehmen Verleumdung vor. Banks war Produzentin, Jurorin und Moderatorin der Show. 

Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen
Wie US-Medien weiter aus den Dokumenten zitierten, soll Banks ein dreieinhalbstündiges Interview für die Dokumentation gegeben haben, von dem nur 16 Minuten verwendet worden seien.

Tyra Banks behauptet, ein Interview von ihr mit Netflix sei nur bruchstückhaft verwendet und aus ...
Tyra Banks behauptet, ein Interview von ihr mit Netflix sei nur bruchstückhaft verwendet und aus dem Zusammenhang gerissen worden.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)

Ihre Aussagen seien dann „aus dem Zusammenhang gerissen und neu zusammengesetzt“ worden, „um eine falsche und verleumderische Erzählung zu stützen, die nichts mit dem zu tun hat, was sie tatsächlich geäußert hat“.

Genauer wirft Banks den Produzenten vor, das Interview für die Doku „Reality Check: Inside America‘s Next Top Model“ so geschnitten zu haben, dass der Eindruck entstehe, Banks habe in ihrer Sendung einen sexuellen Übergriff auf eine Kandidatin erlaubt. Sie soll die Traumatisierung der Frau für ihre Quoten benutzt und sich dann nicht mehr daran erinnert haben, als sie danach gefragt wurde, hieß es weiter.

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Verfahren und Schadenersatz gefordert
Banks forderte laut „People“ ein Geschworenenverfahren und Schadenersatz wegen des seelischen Leidens, das ihr zugefügt wurde. Netflix äußerte sich laut „New York Times“ zunächst nicht dazu.

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