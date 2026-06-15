Amseln bauten ihr Nest in einer Bierkiste

Ausgerechnet eine leere Bierkiste haben sich Amseln ausgesucht, um für ihren Nachwuchs das Nest zu bauen. Ein Fahrer entdeckte die tierischen Bewohner in Bergheim – und organisierte Hilfe. Die Vogeleltern dürften aufgrund des Lärms beim Einladen verschreckt worden sein und tauchten nicht mehr auf.
Dass Vogeleltern beim Nestbau gerade in städtischen Bereichen oft kreativ werden, ist nicht neu. Doch gerade das kann den Kleinen zum Verhängnis werden. Wenn es etwa in einer Dachrinne zu heiß wird, fliehen manche der Babys und fallen dann aus großer Höhe.
Nest mit Moos und Holz gebaut
Sicherer war das Nest in der Bierkiste gebaut. Als Materialien dienten unter anderem Moos und Holz. Nun sind die Amselbabys am Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Lochen untergebracht.
Generell sollten Vögel nur dann gerettet werden, wenn sie ernsthaft in Gefahr sind – also etwa nackt außerhalb des Nestes liegen oder von Katzen bedroht werden.
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