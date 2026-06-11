Mobilfunkmarkt: Kleinere Anbieter holten 2025 auf!

Am Mobilfunkmarkt 2025 hat der Trend der vergangenen Jahre angehalten: Die klassische Telefonie geht zurück und der Datenverbrauch steigt. Allerdings legten die kleinen Anbieter beim Marktanteil etwas zu, dieser stieg von 18,0 auf 18,8 Prozent im Vergleich zu 2024, berichtete am Donnerstag die Regulierungsbehörde RTR. Unter den großen Anbietern hat weiterhin die teilstaatliche A1 Telekom Austria die Nase von.