Post startet am 1. April Mobilfunkangebot „Yellow“

Angeboten werden vier Mobilfunktarife ohne Vertragsbindung (Mobile S, M, L, 65 Plus) mit Kosten zwischen 8,09 und 18,89 Euro/Monat sowie zwei unlimitierte Internettarife zwischen 18,89 und 28,79 Euro/Monat. Dazu passend gibt es ein Hardware-Sortiment, „das in allen Postfilialen angesehen und in die Hand genommen werden kann“. Dieses umfasse unter anderem Smartphones von Samsung, Xiaomi und Emporia sowie 5G-Router von ZTE.