So viele Daten reisen durch unsere Mobilfunknetze

14,7 Millionen SIM-Karten waren Ende 2025 in Österreich aktiviert, nicht nur in Handys, sondern auch in WLAN-Boxen (Cubes). Vor zehn Jahren waren es um eine Million weniger, vor 20 Jahren noch 9,2 Millionen, annähernd so viele, wie es Einwohner gibt. Im Jahr 2025 wurden „nur“ mehr 20,2 Milliarden Minuten mobil gesprochen, das sind um zehn Prozent weniger als 2019, vor dem Corona-Boom. Das Datenvolumen im Mobilfunknetz hat sich in der gleichen Zeit aber mehr als verdoppelt, auf zuletzt 6 Milliarden Gigabyte. „Österreichs Mobilfunknetze sind heute zwanzigmal leistungsfähiger als vor zehn Jahren“, heißt es in einer Aussendung des FMK.