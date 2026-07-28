Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freizeitpark brennt

Schwarzer Rauch: Feuer im Gardaland ausgebrochen

Ausland
28.07.2026 18:44
Eine Holzkonstruktion im beliebten italienischen Freizeitpark Gardaland hat Feuer gefangen.
Eine Holzkonstruktion im beliebten italienischen Freizeitpark Gardaland hat Feuer gefangen.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/X @zaiaufficiale)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Feueralarm im Gardaland! Am Dienstag stiegen dichte Rauchwolken über dem beliebten italienischen Freizeitpark auf. Eine der bekanntesten Achterbahnen musste gesperrt werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Dienstag brach im Westernbereich des Gardalandes ein Feuer aus. Ein Holzturm geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die regionale Zeitung „Corriere del Veneto“ berichtete.

Mitarbeiter begannen sofort, Flammen zu bekämpfen
Kurzzeitig stiegen schwarze Rauchwolken über dem Park auf, doch das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Kurz nachdem die Mitarbeiter erste Löschversuche unternommen hatten, trafen auch zwei Feuerwehrfahrzeuge ein, die den Brand innerhalb weniger Minuten löschen konnten.

Achterbahn „Raptor“ wurde gesperrt
Die Brandursache sei bislang unklar. Um die Gäste nicht zu gefährden, habe die Parkleitung die nahe gelegene Achterbahn „Raptor“ gesperrt. Die übrigen Attraktionen des Freizeitparks blieben geöffnet.

Lesen Sie auch:
Die Feuerwehr Trieben löschte den Brand.
Hecke fing Feuer
64-Jähriger bei Brand im eigenen Garten verletzt
28.07.2026
Hit im Familypark
Neue Fahrattraktion soll Besucherrekord knacken
09.05.2026

Größter Vergnügungspark Italiens
Das Gardaland liegt am Südufer des Gardasees in der italienischen Region Venetien. Der Freizeitpark wurde 1975 eröffnet. Mit rund drei Millionen Besuchern pro Jahr ist er der größte Vergnügungspark Italiens. Neben dem eigentlichen Park gibt es über 30 Attraktionen, einen Legoland-Wasserpark, ein Sea-Life-Aquarium und mehrere Hotels.

Zu den bekanntesten Fahrgeschäften gehören die Achterbahnen Raptor, Oblivion, Blue Tornado und Mammut.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
28.07.2026 18:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf