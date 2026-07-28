Freizeitpark brennt
Schwarzer Rauch: Feuer im Gardaland ausgebrochen
Feueralarm im Gardaland! Am Dienstag stiegen dichte Rauchwolken über dem beliebten italienischen Freizeitpark auf. Eine der bekanntesten Achterbahnen musste gesperrt werden.
Am Dienstag brach im Westernbereich des Gardalandes ein Feuer aus. Ein Holzturm geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die regionale Zeitung „Corriere del Veneto“ berichtete.
Mitarbeiter begannen sofort, Flammen zu bekämpfen
Kurzzeitig stiegen schwarze Rauchwolken über dem Park auf, doch das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Kurz nachdem die Mitarbeiter erste Löschversuche unternommen hatten, trafen auch zwei Feuerwehrfahrzeuge ein, die den Brand innerhalb weniger Minuten löschen konnten.
Achterbahn „Raptor“ wurde gesperrt
Die Brandursache sei bislang unklar. Um die Gäste nicht zu gefährden, habe die Parkleitung die nahe gelegene Achterbahn „Raptor“ gesperrt. Die übrigen Attraktionen des Freizeitparks blieben geöffnet.
Größter Vergnügungspark Italiens
Das Gardaland liegt am Südufer des Gardasees in der italienischen Region Venetien. Der Freizeitpark wurde 1975 eröffnet. Mit rund drei Millionen Besuchern pro Jahr ist er der größte Vergnügungspark Italiens. Neben dem eigentlichen Park gibt es über 30 Attraktionen, einen Legoland-Wasserpark, ein Sea-Life-Aquarium und mehrere Hotels.
Zu den bekanntesten Fahrgeschäften gehören die Achterbahnen Raptor, Oblivion, Blue Tornado und Mammut.
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