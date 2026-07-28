Schwarzer Rauch: Feuer im Gardaland ausgebrochen

Größter Vergnügungspark Italiens

Das Gardaland liegt am Südufer des Gardasees in der italienischen Region Venetien. Der Freizeitpark wurde 1975 eröffnet. Mit rund drei Millionen Besuchern pro Jahr ist er der größte Vergnügungspark Italiens. Neben dem eigentlichen Park gibt es über 30 Attraktionen, einen Legoland-Wasserpark, ein Sea-Life-Aquarium und mehrere Hotels.