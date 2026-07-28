Achtung bei der Flucht vor der Hitze ins Höllental

Ein weiteres heißes Wochenende steht bevor – und damit wieder ein Ansturm auf das kühle Naturparadies Höllental bei der Rax (NÖ). Wildparker werden jetzt besonders ins Visier genommen, um ein Parkraumkonzept für das kommende Jahr auszuarbeiten – mit Parkgebühren und mit Ausdehnung von Kurzparkzonen.