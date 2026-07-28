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Von Behörde gesperrt

Europacup-Finalist steht ohne Heimstadion da

La Liga
28.07.2026 17:45
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Conference-League-Finalist Rayo Vallecano, der ehemalige Klub von Toni Polster, steht weniger als drei Wochen vor Saisonbeginn in Spaniens La LIga ohne Stadion da. 

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Die Regionalbehörden von Madrid haben dem Conference-League-Finalisten der abgelaufenen Saison am Dienstag die Konzession für das baufällige, knapp 15.000 Zuschauer fassende Stadion im Stadtviertel Vallecas entzogen, bis Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Diese könnten laut spanischen Medienberichten Monate dauern.

Die Regionalregierung stellte in einer Erklärung den „allgemeinen Verfall“ der 1976 erbauten Anlagen fest und äußerte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Menschen und der Hygiene. Bis zur Modernisierung seines Stadions muss Rayo eine Lösung finden, um seine Heimspiele austragen zu können.

(Bild: AFP/APA/OSCAR DEL POZO)

Der Präsident der Profiliga, Javier Tebas, erklärte, der Verein verfüge über ein Ersatzstadion, ohne jedoch zu präzisieren, um welches es sich handelt.

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