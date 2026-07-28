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„Testfahrt“ in Villach

Barrierefreies Feiern? Kirchtag auf dem Prüfstand

Kärnten
28.07.2026 18:00
Alberto Fellner reiste extra aus Klagenfurt nach Villach an, um Kirchtagsluft zu schnuppern. Und ...
Alberto Fellner reiste extra aus Klagenfurt nach Villach an, um Kirchtagsluft zu schnuppern. Und testete die Barrierefreiheit.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Schon der Alltag legt Rollstuhlfahrern oft große Hürden in den Weg. Doch wie sieht es bei einer Großveranstaltung wie dem Villacher Kirchtag aus? Der Klagenfurter Alberto begab sich mit der „Krone“ auf „Testfahrt“.  

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„Wieso helft ihr ihm nicht?“ – schon nach wenigen Metern auf dem ansteigenden Hauptplatz ernten wir als Begleiter einen kritischen Kommentar eines couragierten Kirchtagbesuchers. „Das möchte ich nicht, so halte ich mich und meinen Oberkörper fit. Für die anstehende Mister Universum Wahl – aber vielen Dank“, ringt Alberto selbstironisch dem besorgten Gast sogleich ein Lächeln ab. Und so rollen „wir“ weiter hinauf bis zum Rathausplatz.

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