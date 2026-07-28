Plötzlich strahlen die Präsidenten um die Wette

„Der Präsident und ich haben über Lizenzen für die Produktion von Patriot-Abfangraketen sowie über verschiedene andere Ideen gesprochen, die hilfreich sein könnten“, erklärte Selenskyj nach dem Treffen auf der Plattform X. „Wir haben auch über Diplomatie gesprochen – es ist wichtig, dass der diplomatische Prozess wiederbelebt wird. Unsere Teams werden die Einzelheiten der weiteren Kommunikation klären.“