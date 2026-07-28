21 Feuerwehren retteten mit Mühe Wohntrakt

Ursache noch unklar

Zwei Feuerwehrkameraden erlitten durch die Hitze kurzfristig gesundheitliche Probleme, mussten aber nicht ins Spital gebracht werden. Das Rote Kreuz stand mit zwei Teams im Ambulanzdienst. Die Brandursache ist noch ungeklärt, die Brandsachverständigen werden nach dem Ablöschen die Ruine untersuchen.