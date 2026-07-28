21 Feuerwehren retteten mit Mühe Wohntrakt

Großalarm am Dienstagnachmittag im Innviertel: Bei einem ehemaligen Bauernhof stand der Wirtschaftstrakt in Vollbrand. 270 Feuerwehrleute konnten mit Mühe den Wohnbereich sichern und halten, in dem ein Ehepaar lebt. Zwei Kameraden bekamen während des Einsatzes gesundheitliche Probleme.
Gezählte 21 Feuerwehren rückten am Dienstagnachmittag in Friedburg-Lengau aus, als der Wirtschaftstrakt eines ehemaligen Bauernhofs in Flammen aufging. Auch aus Salzburg rückte Verstärkung an. 200 Feuerwehrleute aus beiden Bundesländern standen insgesamt im Einsatz.
„Wir konnten den Wohntrakt retten, der ehemalige Stall und Stadl sind aber bis auf die Grundmauern niedergebrannt“, sagt Einsatzleiter Norbert Hager von der FF Lengau. Bauern halfen, mit Güllefässern den Wasserbedarf zu decken.
Ursache noch unklar
Zwei Feuerwehrkameraden erlitten durch die Hitze kurzfristig gesundheitliche Probleme, mussten aber nicht ins Spital gebracht werden. Das Rote Kreuz stand mit zwei Teams im Ambulanzdienst. Die Brandursache ist noch ungeklärt, die Brandsachverständigen werden nach dem Ablöschen die Ruine untersuchen.
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