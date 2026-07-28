Mann geht 16 Kilometer mit Wanderstock im Körper

Fahrt ins Krankenhaus dauerte weitere zwei Stunden

Nachdem Cifaldi den Ausgangspunkt des Wanderwegs erreicht hatte, wurde er zunächst in eine örtliche Klinik gebracht und anschließend von seinen Freunden zwei Stunden lang in ein Krankenhaus in Billings gefahren. Dort entfernten Chirurgen den Pfahl vorsichtig – rund acht Stunden, nachdem der Unfall passiert war. „Ich habe großes Glück gehabt“, sagte Cifaldi später. Hätte sich der Stock ein paar Zentimeter in eine andere Richtung gebohrt, wäre es „eine ganz andere Geschichte“ gewesen.