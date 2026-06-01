Faszination Roboter: Wien im Zeichen der Androiden

Zwischen Karlskirche und Technischer Universität (TU) Wien hat sich eine Menschentraube gebildet, als wir uns am Sonntag zum Lokalaugenschein einfinden: Jung und Alt recken die Köpfe empor, um einen Blick auf den WORKMATE zu erhaschen – den ersten humanoiden „Austro-Roboter“ aus Linz. Auch wir werfen uns ins Getümmel, als einige Meter weiter vorn drei Kinder im Chor rufen: „Wir wollen die Drohne sehen! Wir wollen die Drohne sehen!“. Ümit Bas, Gründer von Iono Robotics und Schöpfer des WORKMATE lässt sich nicht lumpen – und eine kleine Drohne schwirrt aus dem Kopf des Roboters empor, einmal über die neugierige Menschenmenge, bevor sie in der Hand des Ingenieurs landet. Staunen macht sich breit, während Bas erklärt, was sein WORKMATE alles kann.