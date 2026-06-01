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Mit Minidrohne im Kopf

Faszination Roboter: Wien im Zeichen der Androiden

Digital
01.06.2026 05:01
Der „Austro-Roboter“ WORKMATE von Iono Robotics aus Linz trägt in seinem Kopf eine Drohne ...
Der „Austro-Roboter“ WORKMATE von Iono Robotics aus Linz trägt in seinem Kopf eine Drohne spazieren. Sie dient ihm als zusätzliches Auge – und landet auf dem Foto gerade in der Hand von Firmengründer Ümit Bas.(Bild: Dominik Erlinger)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

In Wien sind die Roboter los: Derzeit steht die Bundeshauptstadt ganz im Zeichen der Androiden. Am Karlsplatz zeigten Forscher und Unternehmer am Wochenende beim „Festival der Roboter“ Interessierten ihre Hightech-Inspektionsmaschinen für gefährliche Umgebungen, elektronische Hunde und fortschrittliche humanoide Robotik, darunter auch den ersten „Austro-Roboter“ aus Linz. Krone+ hat sich unter die Maschinen gemischt.

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Zwischen Karlskirche und Technischer Universität (TU) Wien hat sich eine Menschentraube gebildet, als wir uns am Sonntag zum Lokalaugenschein einfinden: Jung und Alt recken die Köpfe empor, um einen Blick auf den WORKMATE zu erhaschen – den ersten humanoiden „Austro-Roboter“ aus Linz. Auch wir werfen uns ins Getümmel, als einige Meter weiter vorn drei Kinder im Chor rufen: „Wir wollen die Drohne sehen! Wir wollen die Drohne sehen!“. Ümit Bas, Gründer von Iono Robotics und Schöpfer des WORKMATE lässt sich nicht lumpen – und eine kleine Drohne schwirrt aus dem Kopf des Roboters empor, einmal über die neugierige Menschenmenge, bevor sie in der Hand des Ingenieurs landet. Staunen macht sich breit, während Bas erklärt, was sein WORKMATE alles kann.

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