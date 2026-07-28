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Pitt, Cruise, Musk

Promi-Kinder killen berühmte Namen aus ihrem Leben

Society International
28.07.2026 18:00
Sie zählen zu den berühmtesten Männern der Welt – doch ihre Kinder haben sich öffentlich von ...
Sie zählen zu den berühmtesten Männern der Welt – doch ihre Kinder haben sich öffentlich von ihnen distanziert: Tom Cruise, Brad Pitt und Elon Musk mussten sogar erleben, dass ihre Nachnamen abgelegt wurden.(Bild: Krone-Collage/AP/Chris Pizzello, AP/Michel Euler, AFP/ALAIN JOCARD)
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Von krone.at

Ob Shiloh Jolie, Suri Noelle oder Vivian Wilson: Immer mehr Kinder weltberühmter Hollywood-Stars und Milliarden-Unternehmer entscheiden sich dazu, den Nachnamen ihres Vaters abzulegen. Hinter den Entscheidungen stecken familiäre Entfremdung, das Streben nach Unabhängigkeit und ein klarer Befreiungsschlag

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Ein weltbekannter Nachname gilt in Hollywood oft als Eintrittskarte für Karriere, Ruhm und finanzielle Absicherung. Doch für viele Kinder sehr prominenter Väter wie Brad Pitt, Tom Cruise oder Elon Musk ist der berühmte Name vielmehr eine Last oder das Symbol einer zerbrochenen Beziehung. Immer häufiger ziehen junge Erwachsene nach ihrem 18. Geburtstag den juristischen Schlussstrich.

Der Fall Brad Pitt: Warum fast alle Kinder auf „Jolie“ setzen
Besonders deutlich wird die Entwicklung in der Familie von Brad Pitt (61) und Angelina Jolie (51). Seit der turbulenten Trennung des einstigen Hollywood-Traumpaars „Brangelina“ im Jahr 2016 hat sich das Verhältnis des Schauspielers zu seinen sechs Kindern zunehmend verschlechtert.

Shiloh Jolie (ehemals Jolie-Pitt): An ihrem 18. Geburtstag reichte Shiloh offiziell den Antrag ein, das „Pitt“ aus ihrem Doppelnamen streichen zu lassen. Der Antrag wurde gerichtlich bewilligt – ein Schritt, der als offizielles Zeichen der Abkehr von ihrem Vater gilt.

Vivienne Jolie: Bei der Arbeit am Broadway-Musical „The Outsiders“, das sie gemeinsam mit Mutter Angelina produzierte, tauchte die jüngste Tochter in den Programmheften nur noch als „Vivienne Jolie“ auf.

Vivienne Jolie nennt sich schon länger nicht mehr Pitt. Nach ihrem 18. Geburtstag beantragte ...
Vivienne Jolie nennt sich schon länger nicht mehr Pitt. Nach ihrem 18. Geburtstag beantragte auch sie, wie ihre Geschwister, die Namensänderung.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Zahara Marley Jolie: Bei ihrem Beitritt zu einer Studentinnenverbindung an der Spelman College stellte sich die heute 20-Jährige lautstark und stolz als „Zahara Marley Jolie“ vor.

Maddox und Pax Jolie: Auch die älteren Söhne verzichten in der Öffentlichkeit und in persönlichen Netzwerken seit Jahren auf den Nachnamen ihres Adoptivvaters.

Für Brad Pitt, der Berichten zufolge gehofft hatte, nach der Scheidung wieder eine Beziehung zu seinen Kindern aufzubauen, gelten die Namensänderungen als schwerer emotionaler Schlag.

Angelina Jolie selbst hat einst den Namen ihres Vater Jon Voight abgelegt. Nun machen es ihr ...
Angelina Jolie selbst hat einst den Namen ihres Vater Jon Voight abgelegt. Nun machen es ihr ihre Kinder gleich und streichen eines nach dem anderen Namen Pitt aus ihrem Leben.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)

Suri Noelle: Der Bruch mit Tom Cruise
Auch die Tochter von Tom Cruise (64) und Katie Holmes (47) zog einen klaren Strich unter ihre Herkunft. Nachdem Suri Cruise ihr gesamtes Leben ohne engen Kontakt zu ihrem Vater aufgewachsen war, nutzte sie ihren Highschool-Abschluss sowie Unterlagen zur Wählerregistrierung für die Namensänderung.

Die Studentin tritt nun offiziell als Suri Noelle auf - und nutzt damit den Zweitnamen ihrer Mutter Katie Holmes als neuen Familiennamen.

Suri Noelle und ihre Mutter Katie Holmes: Ihr Vater Tom Cruise spielt schon lange keine Rolle ...
Suri Noelle und ihre Mutter Katie Holmes: Ihr Vater Tom Cruise spielt schon lange keine Rolle mehr in ihrem Leben.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Weitere prominente Beispiele: Von Elon Musk bis Barack Obama
Die Entscheidung gegen den Nachnamen des Vaters betrifft nicht nur das Umfeld gescheiterter Hollywood-Ehen.

Vivian Jenna Wilson (Tochter von Elon Musk): Die transsexuelle Tochter des Tech-Milliardärs beantragte mit 18 Jahren nicht nur die Anpassung ihres Geschlechtseintrags, sondern legte auch den Namen Musk komplett ab. Sie nahm den Geburtsnamen ihrer Mutter Justine Wilson an und erklärte öffentlich, in keiner Weise mehr mit ihrem biologischen Vater verbunden sein zu wollen.

Elon Musks transsexuelle Tochter Vivian Jenna Wilson hat zugleich mit dem Geschlecht auch ihren ...
Elon Musks transsexuelle Tochter Vivian Jenna Wilson hat zugleich mit dem Geschlecht auch ihren Namen geändert. Jetzt wirbt sie unter anderem für Fenty.(Bild: Instagram/savagexfenty)

Malia Ann (Tochter von Barack Obama): Die älteste Tochter des ehemaligen US-Präsidenten wählte bei der Premiere ihres Kurzfilms „The Heart“ den Künstlernamen „Malia Ann“ (ihren Zweitnamen). Bei ihr stand jedoch nicht ein Familienstreit im Vordergrund, sondern der Wunsch, in der Filmbranche ohne Promi-Bonus bewertet zu werden.

Angelina Jolie selbst (Tochter von Jon Voight): Bereits im Jahr 2002 ließ Angelina Jolie ihren gebürtigen Nachnamen „Voight“ gerichtlich streichen. Nach jahrelangen Spannungen mit ihrem Vater, dem Oscar-Preisträger Jon Voight, wählte sie ihren Zweitnamen Jolie als offiziellen Nachnamen.

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Warum legen Promikinder den Namen des Vaters ab?
Dass Kinder von Prominenten die Namen ablegen, sorgt in jüngster Zeit immer wieder für Schlagzeilen. Einige wollen aus dem riesigen Schatten der Eltern treten und für eigene Leistungen wahrgenommen werden, wie Malia Obama vermutlich. Für andere ist es eine symbolische Distanzierung vom Vater nach familiären Dramen.

Das Ablegen des Vaternamens ist somit weit mehr als nur Bürokratie: Es ist ein öffentliches Statement für Autonomie, Selbstbestimmung und eine eigene Zukunft.

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